Roland Garros 2022 | Novak Djokovic potrà giocarlo anche senza vaccino

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La questione Australian Open è la più discussa in questo inizio anno e sicuramente ancora tiene banco.è ancora rinchiuso nel Park Hotel di Melbourne, in attesa di verdetti per capire seo no disputare il primo Grand Slam stagionale nonostante l’asdi(obbligatorio per la manifestazione). Nel frattempo si guardaal futuro, ovviamente, ed ai prossimi tornei a livello ATP, con il numero uno del ranking che fa ovviamente gola a tutti coloro che organizzano manifestazioni tennistiche. La Francia, con le parole della ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, ha indicato la strada verso il, conche potrebbe partecipareproblemi. Caso ...

... dalla ministra dello sport transalpina Roxana Maracineanu arriva una rassicurazione: potrà entrare sul territorio parigino e giocare regolarmente ilcon il semplice tampone, senza ...Al tennista serbo arriva il via libero da parte della Francia per ilin programma a maggio. 'Non seguirebbe le stesse disposizioni organizzative di coloro che sono vaccinati - ha ...Un atleta che non è vaccinato può competere in un evento perché il protocollo, e la bolla sanitaria prevista questi grandi eventi, lo permette” Se il primo Slam dell’anno è a forte rischio per Novak D ...Nole Djokovic, dopo essere stato fermato alla frontiera australiana e trasferito in un hotel di Melbourne adibito a centro per l'immigrazione, è in attesa dell'udienza di appello prevista lunedì. I le ...