Ritorno in classe, Musumeci: ci atteniamo a disposizioni governo. Il 10 in presenza, eccezioni per zone a rischio. Fornire Ffp2 (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Il governo della Regione Siciliana conferma di operare secondo le disposizioni del governo nazionale, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e in sicurezza, a partire da lunedì 10 gennaio. Faranno eccezione le 'zone ad alta densità di contagi' dichiarate con ordinanza del presidente della Regione, tenuto conto dell'andamento della pandemia, per le quali è prevista la facoltà di procedere con la dad, previa ordinanza del sindaco e su conforme parere dell'autorità sanitaria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Ildella Regione Siciliana conferma di operare secondo ledelnazionale, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività didattiche ine in sicurezza, a partire da lunedì 10 gennaio. Faranno eccezione le 'ad alta densità di contagi' dichiarate con ordinanza del presidente della Regione, tenuto conto dell'andamento della pandemia, per le quali è prevista la facoltà di procedere con la dad, previa ordinanza del sindaco e su conforme parere dell'autorità sanitaria". L'articolo .

