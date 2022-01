Ritorno in classe, il sindaco di Firenze: “Non possiamo tenere i figli in Dad mentre milioni di non vaccinati vanno al lavoro o in vacanza” (Di venerdì 7 gennaio 2022) "I ragazzi non devono pagare le scelte di altri. Non possiamo tenere i nostri figli in dad mentre milioni di no vax vanno al lavoro o in vacanza. Subito vaccino obbligatorio ai maggiorenni e regole più chiare per i cittadini". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) "I ragazzi non devono pagare le scelte di altri. Noni nostriin daddi no vaxalo in. Subito vaccino obbligatorio ai maggiorenni e regole più chiare per i cittadini". L'articolo .

