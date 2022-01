Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “100 mila assenza fra positivi e non vaccinati”. Incontro con Bianchi lunedì 10 gennaio alle 15 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Presidente ANP Antonello Giannelli ha chiesto oggi un Incontro urgente al Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per affrontare le problematiche connesse alla ripresa delle lezioni alla luce del decreto-legge 5 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Presidente ANP Antonelloha chiesto oggi unurgente al Ministro dell’istruzione Patrizioper affrontare le problematiche connesse alla ripresa delle lezioni alla luce del decreto-legge 52022. L'articolo .

