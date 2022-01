Ritorno in classe, Giani: “Era ragionevole rinviare l’apertura delle scuole primarie e medie” (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Avevo detto che tenere chiuse le scuole una settimana in più, elementari e scuola primaria, poteva essere ragionevole. Ma adesso mi sto adoperando per seguire la scelta del governo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in collegamento con Sky Tg24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Avevo detto che tenere chiuse leuna settimana in più, elementari e scuola primaria, poteva essere. Ma adesso mi sto adoperando per seguire la scelta del governo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio, in collegamento con Sky Tg24. L'articolo .

