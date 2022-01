Ritorno di fiamma per il Bologna: occhi puntati sul giocatore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Bologna è vigile sul mercato e pronto a cogliere qualsiasi occasione. Difatti, stando a quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano pare sia interessato a Simone Verdi. Si tratterebbe di un clamoroso Ritorno dopo che il trequartista ha vestito la maglia del Bologna dal 2016 al 2018. Simone Verdi, Torino Tuttavia, il Torino è interessato al classe 2000 del Bologna Vignato ma il club allenato da Sinisa Mihajlovic non vorrebbe cedere il proprio gioiello. Una situazione tutta da seguire che nei prossimi giorni avrà importanti risvolti. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè vigile sul mercato e pronto a cogliere qualsiasi occasione. Difatti, stando a quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano pare sia interessato a Simone Verdi. Si tratterebbe di un clamorosodopo che il trequartista ha vestito la maglia deldal 2016 al 2018. Simone Verdi, Torino Tuttavia, il Torino è interessato al classe 2000 delVignato ma il club allenato da Sinisa Mihajlovic non vorrebbe cedere il proprio gioiello. Una situazione tutta da seguire che nei prossimi giorni avrà importanti risvolti.

