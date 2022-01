RITORNO ALL' ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI COVID-19 POSITIVI GUARITI

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Federazione MedicoItaliana, in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società Scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute, ha elaborato il nuovo protocollo “Return To Play” per la ripresa dell'per glirisultatidal-19. Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in relazione all'infezione da SARS-CoV-2, che dimostrano come le complicanze cardiache (in particolare, la mio-pericardite) siano rare nei giovanie si risolvano in genere favorevolmente in tempi relativamente brevi, anche in considerazione del fatto che glisono soggetti sani, essendo stati sottoposti periodicamente ...