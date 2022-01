Ritorno a scuola, in Basilicata iniziato lo screening per gli studenti. A Potenza rientro il 12 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La riapertura delle scuole in Basilicata è stata fissata al 10 gennaio con ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha sospeso le attività didattiche nei giorni di oggi e domani per consentire il monitoraggio sanitario della popolazione studentesca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) La riapertura delle scuole inè stata fissata al 10con ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, che ha sospeso le attività didattiche nei giorni di oggi e domani per consentire il monitoraggio sanitario della popolazione studentesca. L'articolo .

Advertising

GiovaQuez : Bianchi: 'Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza' #Covid - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - petergomezblog : Scuola, s’allarga il fronte che frena sul ritorno in presenza. Zaia: “È caos, migliaia di istituti resteranno chius… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: In un appello duemila presidi chiedono la #Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento sul… - Cosi49Cosimo : RT @LaNotiziaTweet: In un appello duemila presidi chiedono la #Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento sul… -