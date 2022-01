Ritorno a scuola, anche i sindaci fanno pressione per posticipare le lezioni in presenza: già emesse alcune ordinanze. Altre potrebbero arrivare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo dirigenti scolastici e sindacalisti. anche i sindaci spingono per posticipare il rientro a scuola in presenza. E se già alcuni comuni stanno emettendo ordinanze di rinvio, altri stanno ragionando se agire in tal senso. Insomma, il rientro in classe appare tutt'altro che scontato per tutti gli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo dirigenti scolastici e sindacalisti.spingono peril rientro ain. E se già alcuni comuni stanno emettendodi rinvio, altri stanno ragionando se agire in tal senso. Insomma, il rientro in classe appare tutt'altro che scontato per tutti gli studenti. L'articolo .

Advertising

fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - Agenzia_Ansa : Difficile ritorno a scuola, Omicron minaccia la presenza. Verso il cambio di quarantena e chiusure in zone ad alto… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - irpiniatimes1 : Ritorno a scuola in sicurezza, anche a Mercogliano screening gratuiti: le info - coolserietv : RT @simonesacq: Qualche pensierino scemo su università, scuola e didattica. Mentre da alcune università non ci sono notizie (??) altre hanno… -