Rientro a scuola, Siracusa e quasi tutti gli altri comuni della provincia in zona arancione. Verso la Dad fino al 19 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La provincia di Siracusa quasi per intero è stata inserita in zona arancione dal 9 al 19 gennaio nell'ultima ordinanza della Regione Sicilia del 7 gennaio. I comuni interessati sono 17 su 21 totali e i rispettivi sindaci stanno valutando di applicare la didattica a distanza fino al termine dell'ordinanza siciliana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladiper intero è stata inserita indal 9 al 19nell'ultima ordinanzaRegione Sicilia del 7. Iinteressati sono 17 su 21 totali e i rispettivi sindaci stanno valutando di applicare la didattica a distanzaal termine dell'ordinanza siciliana. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - fattoquotidiano : Super Green pass, rientro a scuola, obbligo vaccinale e quarantena: le tappe delle nuove misure, da gennaio a giugno - vigliottienzo1 : @UnaTelaBianca @Laura_Virgy @Invetriata @mbx1900 @Palazzo_Chigi La si racconta come vuole intanto i casi aumentano.… - MordredMS : RT @schnitzlerrr: Imporre il rientro a scuola in questo momento significa mandare al macello insegnanti e ragazzi. -