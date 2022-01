Rientro a scuola, sindacati convocati dal Ministero: sul tavolo le nuove regole per la gestione dei casi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha convocato i sindacati della scuola domani mattina, alle 10, per una informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi di positività previste dal decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio. Lo rendono noto fonti dello stesso Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildell'Istruzione ha convocato idelladomani mattina, alle 10, per una informativa sulleper ladeidi positività previste dal decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio. Lo rendono noto fonti dello stesso. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - fattoquotidiano : Super Green pass, rientro a scuola, obbligo vaccinale e quarantena: le tappe delle nuove misure, da gennaio a giugno - TestiFra : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arrivano d… - vesproericino : @sole24ore L'ottusità non ha limiti. Oltre al rientro degli studenti IN PRESENZA...questi gli vogliono far fare l'… -