'Riapriremo le scuole medie ed elementari a fine gennaio'. Ha detto De Luca

Leggi su agi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Credo sia irresponsabile aprire leil 10. Non apriremoed. In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie. A breve ci sarà unità di crisi che prenderà atto di questa situazione in maniera responsabile. Andremo alla proroga dell'apertura dell'anno scolastico a". Lo anticipa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante la sua consueta diretta Fb. Deaveva ricevuto una sollecitazioen anche dall'Anci Campania su questo punto e in queste ore molti sindaci della regione avevano già emanato ordinanze per posticipare la ripresa delle lezioni in presenza, disponendo anche screening di massa per pesonale e studenti. "Non apriremo ...