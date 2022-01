Retroscena Juventus-Napoli | ADL aveva chiesto il rinvio del match

Advertising

mariano56560309 : RT @sportface2016: #JuventusNapoli, spunta un retroscena: #DeLaurentiis voleva rinviare la partita - sportface2016 : #JuventusNapoli, spunta un retroscena: #DeLaurentiis voleva rinviare la partita - infoitsport : Juventus, il clamoroso retroscena su Ramsey fa infuriare i tifosi - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Allegri voleva #Suarez: il no alla #Juve e il retroscena su #Morata - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Morata, c’è un retroscena sul Barcellona: il suo pensiero sulla trattativa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Juventus

Se fosse stato per Aurelio De Laurentiis ,- Napoli non si sarebbe giocata. A rivelarlo è Repubblica , che spiega come il patron del Napoli aveva tentato di rinviare la gara alla vigilia. Ma non è tutto, il presidente dei partenopei ...L'ASL di Torino avrà l'ultima parola su- Napoli . Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale ha rivelato unlegato al patron De Laurentiis: ' Non volevo crederci ma purtroppo l'...Se fosse stato per Aurelio De Laurentiis, Juventus-Napoli non si sarebbe giocata. A rivelarlo è Repubblica, che spiega come il patron del Napoli aveva tentato di rinviare la gara alla vigilia. Ma non ...Il direttore generale Leonardo avrebbe chiesto alla Juve la punta per l'argentino: l'italiani però ha già giocato in due società questa stagione ...