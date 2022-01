Repressione spietata in Kazakistan, forziere dell'uranio per Russia e Cina (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il primo effetto lo si è visto sul prezzo dell’uranio, il secondo su quello del petrolio. La situazione del Kazakistan, a detta delle autorità governative, sembra vada verso un graduale ritorno alla normalità dopo la decisione di reprimere con la violenza le proteste, senza remore nell’uso indiscriminato della forza anche a costo di aprire il fuoco sulla folla. Ma gli scontri di questi giorni hanno messo in luce l’importanza strategica di alcune forniture nelle quali il Paese guidato dal presidente Tokayev, si è affermato come leader a livello mondiale. Non sorprende che i presidenti dei due Paesi più importanti che abbracciano geograficamente il Kazakistan si siano subito adoperati sul piano politico, e nel caso della Russia anche su quello militare, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il primo effetto lo si è visto sul prezzo, il secondo su quello del petrolio. La situazione del, a dettae autorità governative, sembra vada verso un graduale ritorno alla normalità dopo la decisione di reprimere con la violenza le proteste, senza remore nell’uso indiscriminatoa forza anche a costo di aprire il fuoco sulla folla. Ma gli scontri di questi giorni hanno messo in luce l’importanza strategica di alcune forniture nelle quali il Paese guidato dal presidente Tokayev, si è affermato come leader a livello mondiale. Non sorprende che i presidenti dei due Paesi più importanti che abbracciano geograficamente ilsi siano subito adoperati sul piano politico, e nel casoanche su quello militare, ...

Advertising

TruccoPaolo : RT @HuffPostItalia: Repressione spietata in Kazakistan, forziere dell'uranio per Russia e Cina - SanCesario_Est : RT @HuffPostItalia: Repressione spietata in Kazakistan, forziere dell'uranio per Russia e Cina - HuffPostItalia : Repressione spietata in Kazakistan, forziere dell'uranio per Russia e Cina - Ramiro6668 : RT @19marino74: #VergognaAssoluta #CriminiItaliani La repressione è tanto più dura e spietata perché c'è la convinzione che il Mezzogiorno… -