Repressione in Kazakistan, il presidente Tokayev dà l’ordine di aprire il fuoco: 26 morti, 3000 arresti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Durissima la Repressione in Kazakistan. Che finora avrebbe portato all’uccisione di 26 rivoltosi. E oltre 3000 arresti. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dato l’ordine di sparare senza preavviso contro i manifestanti che stanno dando vita alle proteste di questi giorni. Kazakistan, il presidente dà l’ordine di aprire il fuoco “Ho ordinato alle forze di sicurezza di aprire il fuoco senza avvertimento“, ha detto Tokayev in un messaggio alla nazione, trasmesso dalla televisione. E ha respinto qualsiasi tentativo di mediazione internazionale. “Che stupidità! Che negoziati possono esserci con assassini e criminali?”, ha detto. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Durissima lain. Che finora avrebbe portato all’uccisione di 26 rivoltosi. E oltre. Ilkazako Kassym-Jomartha datodi sparare senza preavviso contro i manifestanti che stanno dando vita alle proteste di questi giorni., ildàdiil“Ho ordinato alle forze di sicurezza diilsenza avvertimento“, ha dettoin un messaggio alla nazione, trasmesso dalla televisione. E ha respinto qualsiasi tentativo di mediazione internazionale. “Che stupidità! Che negoziati possono esserci con assassini e criminali?”, ha detto. ...

Advertising

ilpost : Il presidente del Kazakistan ha ordinato di «sparare per uccidere» - tg2rai : #Kazakistan in fiamme. Violenta repressione delle proteste contro l'aumento del prezzo del gas. Decine di morti, mi… - SaraSpimpolo : RT @DomaniGiornale: Kazakistan, è il giorno della repressione delle proteste: il presidente Toqaev ringrazia la #Russia per l'aiuto militar… - tiber_h : RT @SecolodItalia1: Repressione in Kazakistan, il presidente Tokayev dà l’ordine di aprire il fuoco: 26 morti, 3000 arresti - SecolodItalia1 : Repressione in Kazakistan, il presidente Tokayev dà l’ordine di aprire il fuoco: 26 morti, 3000 arresti… -