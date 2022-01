Repressa la rivolta in Kazakistan Tokayev | “Ordine ristabilito | grazie Putin

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Le proteste incontro il rincaro dei prezzi dell’energia hanno provocato decine di morti, oltre 700 feriti e circa 3mila persone arrestate. Su richiesta del presidente kazako Kassym-Jomart, in aiuto dell’esecutivo, sono arrivate le truppe dell’alleanza militare guidata dalla Russia, mentre gli Stati Uniti hanno già avvisato Mosca che vigileranno sui rispetto dei diritti umani. “Gli Stati Uniti e, sinceramente, il mondo intero avranno gli occhi puntati lì per qualsiasi violazione”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. “Sorveglieremo anche che non ci sia alcun atto che possa gettare le basi per la presa delle istituzioni nel Paese”, ha aggiunto Price. Intanto il presidenteha affermato che l’è stato in gran parte ripristinato nel Paese. “Le forze ...