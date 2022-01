Regioni zona gialla: passaggio per altre 4. Chi è vicino alla zona arancione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Regioni zona gialla: da lunedì 10 gennaio 2022 quasi tutta Italia si colorerà di giallo. Resteranno in zona bianca soltanto Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata, Campania e Umbria, anche se queste per queste ultime due il passaggio è atteso a breve. Tre territori si stanno avvicinando velocemente alla zona arancione. Regioni zona gialla: altre 4 da lunedì 10 gennaio 2022 Regioni zona gialla: il 6 gennaio 2022 rilevati in Italia oltre 200mila nuovi casi di contagio, non era mai ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 gennaio 2022): da lunedì 10 gennaio 2022 quasi tutta Italia si colorerà di giallo. Resteranno inbianca soltanto Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata, Campania e Umbria, anche se queste per queste ultime due ilè atteso a breve. Tre territori si stanno avvicinando velocemente4 da lunedì 10 gennaio 2022: il 6 gennaio 2022 rilevati in Italia oltre 200mila nuovi casi di contagio, non era mai ...

