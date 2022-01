Real Madrid, rinnovo Bale lontano: gallese pensa al ritiro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gareth Bale starebbe pensando al ritiro. A rilanciare la voce di un possibile addio al calcio del gallese è “The Atlantic”, che spiega come il contratto del giocatore con il Real Madrid, in scadenza il prossimo giugno, salvo sorprese non verrà rinnovato. Talento esplosivo, classe da vendere, ma muscoli fragili: gli ultimi anni del classe ’89 sono stati segnati irrimediabilmente dagli infortuni. Ecco quindi che si fa avanti l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. L’unica motivazione per continuare a giocare e cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione, sarebbe la conquista del pass con il Galles per i Mondiali di Qatar 2022. L’ultima partecipazione ad un mondiale della nazionale gallese risale a 64 anni fa. L’ultimo ostacolo rimangono i playoff della ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Garethstarebbendo al. A rilanciare la voce di un possibile addio al calcio delè “The Atlantic”, che spiega come il contratto del giocatore con il, in scadenza il prossimo giugno, salvo sorprese non verrà rinnovato. Talento esplosivo, classe da vendere, ma muscoli fragili: gli ultimi anni del classe ’89 sono stati segnati irrimediabilmente dagli infortuni. Ecco quindi che si fa avanti l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. L’unica motivazione per continuare a giocare e cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione, sarebbe la conquista del pass con il Galles per i Mondiali di Qatar 2022. L’ultima partecipazione ad un mondiale della nazionalerisale a 64 anni fa. L’ultimo ostacolo rimangono i playoff della ...

Advertising

sportface2016 : #RealMadrid, rinnovo #Bale lontano: il gallese pensa al ritiro - LukeFenek : RT @86_longo: Pres Empoli alla @Laziosiamonoi: ‘Valutazione #Bajrami ? Dipende da chi me lo chiede: se me lo chiede il Real Madrid ha un co… - Eurosport_IT : Il Real Madrid non rinnova Gareth Bale: potrebbe ritirarsi a fine stagione ?? #RealMadrid - FantaMasterApp : 'Fiorentina, conferme dalla Spagna: Commisso sogna il colpo dal Real Madrid' - angelo25771504 : @zagreus39922475 Guarda, te l'ho detto, magari mi sbaglio, ma non ricordo critiche di fondo. Piuttosto la 'langue d… -