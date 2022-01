Rasi avverte: «Gli oltre 200mila casi di ieri sono sottostimati: prepariamoci a un’onda d’urto» (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati da record sui contagi finora emersi dai bollettini quotidiani della Protezione civile sono destinati ad accompagnare i prossimi aggiornamenti, con il rischio inoltre che quelle stesse cifre non descrivano in modo esaustivo quanto davvero stia circolando il Coronavirus in questi giorni nel Paese. L’avvertimento arriva dal consigliere del generale Figliuolo ed ex direttore del’Ema, Guido Rasi, che ad Agorà su Raitre ha messo in guardia su quanto sia diventato complicato tracciare la presenza della variante Omicron, soprattutto perché i tamponi antigenici non rilevano la presenza della variante in circa la metà dei casi. Nelle ultime settimane Omicron è diventata dominante in Francia e Portogallo, secondo un’indagine dell’Iss fatta a fine dicembre presto lo sarà anche i Italia. Rasi ha spiegato ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati da record sui contagi finora emersi dai bollettini quotidiani della Protezione civiledestinati ad accompagnare i prossimi aggiornamenti, con il rischio inche quelle stesse cifre non descrivano in modo esaustivo quanto davvero stia circolando il Coronavirus in questi giorni nel Paese. L’avvertimento arriva dal consigliere del generale Figliuolo ed ex direttore del’Ema, Guido, che ad Agorà su Raitre ha messo in guardia su quanto sia diventato complicato tracciare la presenza della variante Omicron, soprattutto perché i tamponi antigenici non rilevano la presenza della variante in circa la metà dei. Nelle ultime settimane Omicron è diventata dominante in Francia e Portogallo, secondo un’indagine dell’Iss fatta a fine dicembre presto lo sarà anche i Italia.ha spiegato ...

