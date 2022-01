Raddoppia l'incidenza dei casi Covid in Italia. La Liguria verso l'arancione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell'arco di una settimana l'incidenza dei casi Covid in Italia è più che Raddoppiata: da 783 ogni 100mila abitanti a 1.669 (sempre su una base di 100mila abitanti). È uno dei dati principali che emergono dal nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, incaricato di mappare l'andamento epidemiologico dell'emergenza sanitaria. Secondo i dati diffusi dall'Iss, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è salito a 1,43 da 1,18. Anche l'Rt calcolato sui ricoveri ospedalieri è in aumento (1,3 da 1,1). Ricoveri in terapia intensiva al 15,4 per cento Un altro dei dati emersi dal documento esaminato in cabina di regia è il forte aumento dei ricoveri nell'ultima settimana. Stando alla rilevazione precedente, il 30 dicembre ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell'arco di una settimana l'deiinè più cheta: da 783 ogni 100mila abitanti a 1.669 (sempre su una base di 100mila abitanti). È uno dei dati principali che emergono dal nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, incaricato di mappare l'andamento epidemiologico dell'emergenza sanitaria. Secondo i dati diffusi dall'Iss, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio l'indice di trasmissibilità Rt calcolato suisintomatici è salito a 1,43 da 1,18. Anche l'Rt calcolato sui ricoveri ospedalieri è in aumento (1,3 da 1,1). Ricoveri in terapia intensiva al 15,4 per cento Un altro dei dati emersi dal documento esaminato in cabina di regia è il forte aumento dei ricoveri nell'ultima settimana. Stando alla rilevazione precedente, il 30 dicembre ...

