Quirinale, Orfini (Pd) torna a rilanciare il bis di Mattarella (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per garantire - con Draghi a Palazzo Chigi - una stabilità al paese. La prossima settimana riunione delle direzioni Pd, Cinquestestelle e della coalizione del centrodestra per decidere la linea a - 17 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per garantire - con Draghi a Palazzo Chigi - una stabilità al paese. La prossima settimana riunione delle direzioni Pd, Cinquestestelle e della coalizione del centrodestra per decidere la linea a - 17 ...

Advertising

ParliamoDiNews : quirinale, orfini: draghi deve rimanere dov`e`: e cio` porta con se` la permanenza di mattarella - Politica… - sdavite110 : Il ragionamento di @orfini @pdnetwork @EnricoLetta per un ulteriore mandato del PDR al @Quirinale legato all’emerge… - globalistIT : - Testament73 : RT @Musso___: Orfini una cosa nasconde : il ricatto del #Duce che non accetterebbe reincarico da nuovo PdR, ma solo di essere lui stesso il… - massimosab : RT @Musso___: Orfini una cosa nasconde : il ricatto del #Duce che non accetterebbe reincarico da nuovo PdR, ma solo di essere lui stesso il… -