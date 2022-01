Quirinale | gli incontri segreti e notturni alla Treccani di Giuliano Amato

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giudice costituzionale, prossimo presidente della Corte, da settimane fa le consultazioni nello studio del suo storico istituto: ha visto ministri leghisti e democratici, leader di partito, da Di Maio a Letta fino a Orlando. A 83 anni può farcela se Draghi non fa il trasloco e Mattarella non si convince a restare

Advertising

fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - NicolaPorro : ?? Il Quirinale e la maggioranza 'green pass', la bufala del Corriere sul modello Italia e gli aumenti di stipendio… - NicolaPorro : ?? L’allarme durata vaccini, gli affanni di Draghi per il Quirinale e il silenzio 'buonista' sulle molestie di Capod… - MATTE1973S : RT @superfulvio: @Silvy6701 Si vero, ma anche i traditori della Lega o gli illiberali di forza Silvio. Infine aggiungerei anche la finta op… - iti_angelo : RT @superfulvio: @Silvy6701 Si vero, ma anche i traditori della Lega o gli illiberali di forza Silvio. Infine aggiungerei anche la finta op… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale gli

... il leader della Lega ha lanciato l'idea di mettere 'assi di briscola' al governo, far entrare 'le energie migliori possibili da parte di tutti i partiti" dopo la partita del. Un'idea ...Tra i talk politici in vista del rush finale per la corsa alprevale diMartedì di Floris al 6.2% con ospite il segretario del PD Enrico Letta .altri dati Auditel, con spettatori e ...Berlusconi è arrivato ieri pomeriggio a Roma per giocarsi la partita sul Quirinale. Ha ricevuto il coordinatore azzurro Tajani, in serata ha ...“Gli assi di briscola al governo”, il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, evoca un rimpasto dell’esecutivo. “Una volta eletto il presidente della Repubblica bisognerà riflettere ...