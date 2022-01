Quirinale | costituzionalista Celotto | ‘incognita Covid? Numero elettori garanzia legittimazione’

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “E’ evidente la necessità di far partecipare all’elezione piùpossibile per dare una legittimazione piena e condivisa al nuovo Presidente”. Lo ha detto in una dichiarazione all’Adnkronos, Alfonso, professore di Diritto costituzionale all’università Roma Tre, esprimendo un parere sul rischio-che incombe sulle votazioni per ilche prenderanno il via il prossimo 24 gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Da giorni il deputato del Pd Stefano Ceccanti, costituzionalista, pone la questione di porre attenzione ai regolamenti di votazioni in modo da adeguarli alla situazione pandemica. Tra le altre cose ...Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "E' evidente la necessità di far partecipare all'elezione più elettori possibile per dare una legittimazione piena e condivisa al nuovo Presidente". Lo ha detto in una dichi ...Berlusconi e la corsa al Quirinale. Il centrodestra dubita, i critici accusano e la gente sembra poco convinta. Ma in assenza di alternative a Draghi, lo spauracchio che si profila è un candidato di r ...