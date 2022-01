**Quirinale: Ceccanti, 'rinvio voto per contagi? Sarebbe dilemma giuridico serissimo'** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe un problema serissimo perché il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio". Stefano Ceccanti, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari Costituzionali, risponde così all'Adnkronos in merito all'eventualità che l'escalation dei contagi costringa a un rinvio del voto sul presidente della Repubblica. Cosa accadrebbe? "C'è chi sostiene che si andrebbe in regime di prorogatio del presidente Mattarella, c'è chi sostiene che ci Sarebbe una supplenza della Casellati...". Ma non c'è una norma? "No e ci troveremmo in un dilemma giuridico serio. Va scongiurato", sottolinea Ceccanti secondo cui "andrebbero adottate misure adeguate alla situazione" e non la replica di quelle già adottate fin ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "un problemaperché il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio". Stefano, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari Costituzionali, risponde così all'Adnkronos in merito all'eventualità che l'escalation deicostringa a undelsul presidente della Repubblica. Cosa accadrebbe? "C'è chi sostiene che si andrebbe in regime di prorogatio del presidente Mattarella, c'è chi sostiene che ciuna supplenza della Casellati...". Ma non c'è una norma? "No e ci troveremmo in unserio. Va scongiurato", sottolineasecondo cui "andrebbero adottate misure adeguate alla situazione" e non la replica di quelle già adottate fin ...

