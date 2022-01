Quirinale: Ceccanti, ‘prendere sul serio lettera Serracchiani e Malpezzi’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Con la lettera di ieri delle Presidenti Serracchiani e Malpezzi che invitano a prendere sul serio la finalità del voto in sicurezza dovremmo tutti, non solo i Presidenti delle Camere a cui essa è rivolta, affrontare con serietà e rigore il tema che ci è proposto, senza irrigidirsi da parte di nessuno sulle proprie posizioni di partenza sugli strumenti preferiti”. Così Stefano Ceccanti del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Con ladi ieri delle Presidentie Malpezzi che invitano a prendere sulla finalità del voto in sicurezza dovremmo tutti, non solo i Presidenti delle Camere a cui essa è rivolta, affrontare con serietà e rigore il tema che ci è proposto, senza irrigidirsi da parte di nessuno sulle proprie posizioni di partenza sugli strumenti preferiti”. Così Stefanodel Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

