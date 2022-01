Quirinale, a Silvio mancano 20-25 voti (senza Italia Viva) Esclusivo: faccia a faccia Berlusconi-Renzi per "trattare" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ci crede. Ci crede davvero. mancano 17 giorni al primo scrutinio a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica e, anche se ufficialmente sarà un vertice del Centrodestra che si terrà probabilmente la prossima settimana a ufficializzare la discesa in campo dell'ex Cavaliere, la sua candidatura è una certezza. Fonti autorevoli di Forza Italia... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022)ci crede. Ci crede davvero.17 giorni al primo scrutinio a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica e, anche se ufficialmente sarà un vertice del Centrodestra che si terrà probabilmente la prossima settimana a ufficializzare la discesa in campo dell'ex Cavaliere, la sua candidatura è una certezza. Fonti autorevoli di Forza... Segui su affarni.it

Advertising

fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - Agenzia_Ansa : Una manifestazione nazionale 'di tutti i partiti antifascisti' contro l'ipotesi dell'elezione di Silvio Berlusconi… - FRANCESCOLARDIN : RT @fattoquotidiano: C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusconi… - grotondi : RT @MMastrantuono: Rotondi coglie un punto che a Silvio Berlusconi piace piacere e sarebbe come Pertini al Quirinale. Paradossalmente piace… - MMastrantuono : Rotondi coglie un punto che a Silvio Berlusconi piace piacere e sarebbe come Pertini al Quirinale. Paradossalmente… -