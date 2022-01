Questa Veronica Gentili? Non proprio: "Ho appena finito di...", si mostra conciata così | Guarda (Di venerdì 7 gennaio 2022) Veronica Gentili da togliere il fiato, ancora una volta. La conduttrice di Controcorrente chiude la puntata del talk di Rete 4 di giovedì 6 gennaio con un post su Instagram. "appena finito di portare il carbone a tutti. Adesso mi riposo un attimo", scrive con tanto di foto che la ritrae con il cappotto, gli occhiali da sole e rigorosamente in posa. Tanti i complimenti giunti sotto il post. "Assomigli tantissimo a Michelle Rodriguez", scrive un utente mentre un altro gli fa eco con un "wooooow". E ancora: "Una modella", "Bellissima", "Stupenda". Tra i numerosi commenti spunta anche quello di Rita Dalla Chiesa: "Tosta, bella e bravissima". La giornalista non è nuova agli apprezzamenti. I suoi scatti prima di ogni puntata riscuotono parecchio successo, così come i suoi programmi televisivi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)da togliere il fiato, ancora una volta. La conduttrice di Controcorrente chiude la puntata del talk di Rete 4 di giovedì 6 gennaio con un post su Instagram. "di portare il carbone a tutti. Adesso mi riposo un attimo", scrive con tanto di foto che la ritrae con il cappotto, gli occhiali da sole e rigorosamente in posa. Tanti i complimenti giunti sotto il post. "Assomigli tantissimo a Michelle Rodriguez", scrive un utente mentre un altro gli fa eco con un "wooooow". E ancora: "Una modella", "Bellissima", "Stupenda". Tra i numerosi commenti spunta anche quello di Rita Dalla Chiesa: "Tosta, bella e bravissima". La giornalista non è nuova agli apprezzamenti. I suoi scatti prima di ogni puntata riscuotono parecchio successo,come i suoi programmi televisivi. ...

