Programma Adelboden e Kranjska Gora | calendario | orari | tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 gennaio 2022) nel weekend 8 -9 gennaio torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022, e nonostante qualche incertezza dovuta al meteo si gareggia a: cosa aspettarci? Nel weekend gli uomini saranno di scena sulle nevi dicon un gigante e uno slalom, mentre le donne sarebbero dovute essere protagoniste in quel di Maribor sempre per un gigante e uno slalom, prima di spostarsi a Flachau (Austria) per uno slalom in notturna nella giornata di martedì. Ma le condizioni della pista slovena hanno portato alla cancellazione della tappa di Maribor, con conseguente spostamento di pochi chilometri a. Nella gara per la coppa del mondo di sci alpino maschile Marco Odermatt ...