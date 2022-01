Probabili formazioni Udinese-Atalanta: ventunesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Udinese-Atalanta, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 16:30 di domenica 9 gennaio nella cornice della Dacia Arena. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e su Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Udinese – Spazio al 4-4-2 con Deulofeu e Beto sul fronte d’attacco. Pussetto e Molina i due esterni di centrocampo con Walace e Arslan a centrocampo. Atalanta – Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Muriel nel 3-4-2-1. Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa. Se il giudice sportivo assegna il 3-0 a tavolino, torna Freuler dopo la squalifica. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 16:30 di domenica 9 gennaio nella cornice della Dacia Arena. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e su Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Spazio al 4-4-2 con Deulofeu e Beto sul fronte d’attacco. Pussetto e Molina i due esterni di centrocampo con Walace e Arslan a centrocampo.– Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Muriel nel 3-4-2-1. Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa. Se il giudice sportivo assegna il 3-0 a tavolino, torna Freuler dopo la squalifica. Le ...

