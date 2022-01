Prezzo mascherine calmierato: è boom richieste nelle farmacie (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia circola da alcuni giorni ma da più parti era attesa. Il Prezzo mascherine non potrà oltrepassare un certo limite. Dal prossimo lunedì 10 gennaio le Ffp2 saranno vendute nelle farmacie al Prezzo massimo di 0,75 centesimi l’una. Si tratta di mascherine molto più efficaci di quelle chirurgiche, le quali debbono essere indossate su tutti i mezzi di trasporto, sia locali che a media e lunga percorrenza. Ma l’utilizzo della Ffp2 vale anche per i luoghi di cultura tuttora aperti al pubblico, quali cinema, teatri e musei. E all’interno degli impianti sportivi, dei palazzetti e degli stadi. Il punto è che i cittadini non si sono fatti trovare impreparati alla novità, tutt’altro. E’ già infatti impennata delle richieste nelle ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia circola da alcuni giorni ma da più parti era attesa. Ilnon potrà oltrepassare un certo limite. Dal prossimo lunedì 10 gennaio le Ffp2 saranno vendutealmassimo di 0,75 centesimi l’una. Si tratta dimolto più efficaci di quelle chirurgiche, le quali debbono essere indossate su tutti i mezzi di trasporto, sia locali che a media e lunga percorrenza. Ma l’utilizzo della Ffp2 vale anche per i luoghi di cultura tuttora aperti al pubblico, quali cinema, teatri e musei. E all’interno degli impianti sportivi, dei palazzetti e degli stadi. Il punto è che i cittadini non si sono fatti trovare impreparati alla novità, tutt’altro. E’ già infatti impennata delle...

