Preso il collezionista di inediti | un italiano truffava i grandi scrittori

LONDRA - Lo chiamavano "The Spine Collector". Ossia ildei "dorsi" di libri. Già, perché da anni si aggirava un misterioso e pericoloso fantasma dell'editoria mondiale: un anonimo si mascherava dietro presunti autori o agenti o editori ...... furono liberati dopo due anni di grandi sofferenze e scagionati dall'accusa di averparte a ... da dove ho raccontato per Il Venerdì la storia di quell'anziano signoredi auto d'...Filippo Bernardini, 29 anni, è accusato di aver rubato manoscritti inediti ad autori di fama internazionale. Fermato dall'FBI a New York dovrà rispondere di truffa aggravata ...Filippo Bernardini, 29 anni, impiegato di un’ignara casa editrice inglese. L'accusa: si fingeva agente e spariva. È stato catturato a New ...