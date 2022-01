Presenza di Salmonella | ritirato un lotto di salsiccia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Trovate tracce siall’interno di undi. Andiamo a scoprire i dettagli del richiamo alimentare Lapuò rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori. Per questo motivo il Ministero della salute ha effettuato il richiamo di undi. Un prodotto molto amato e acquistato dagli italiani. La tempestività degli interventi L'articolo proviene da Consumatore.com.

quartomiglio : Richiamato formaggio primo sale Pecoricco di Eurospin per presenza di Salmonella - SalvPizzo : Nuova #allerta #alimentare a tutela della salute dei #consumatori. -

...da parte del produttore di un lotto di formaggio ovicaprino canestrato primosale con olive rucola e peperoncino 'Pecoricco' a marchio Pascoli Italiani di Eurospin per la "di...Il Ministero della Salute ha disposto ritiri di una varietà di formaggio venduta da Eurospin Italia in Calabria e Sicilia: 'di'. Chi rinuncerebbe mai, avendo un organismo tale da poterselo permettere, a un bel pezzo di formaggio a fine pasto? Chiaro, è questione di gusti. C'è da dire, però, che le ...L'avviso di richiamo è stato pubblicato ieri sul sito del Ministero della Salute e comporta il ritiro dal mercato di un lotto di formaggio commercializzato e venduto dalla catena discount Eurospin Ita ...Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio microbiologico è stato lanciato in queste ore dal Ministero della salute attraverso un’apposita sezione del suo s ...