Prana Ventures | fondo che investe nelle start-up | «Sviluppare mercato con creatività italiana»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Presidente Semoli: «Puntiamo su intelligenza artificiale, blockchain, software service, e-commerce, market place e tecnologie innovative» Undi investimento con un approccio innovativo, che ha l’intento di supportare nuove impreseprime fasi della loro vita., con base a Milano, ha visto la luce lo scorso luglio ed è solo all’inizio di questa avventura. «Siamo operational, ovvero abbiamo un nostro trackrecord legato al mondo dell’imprenditoria digitale, siamo quindi in grado, attraverso sia i partner del, sia attraverso una serie di figure professionali collegate, di supportare leup e farle crescere sui vari settori (ad esempio marketing, vendita, tecnologia). Ci prendiamo cura della società in cui investiamo per aiutarla. A luglio è partita la ...