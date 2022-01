Politica economica e pandemia. Cosa cambia per governo e Colle (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha tenuto una conferenza stampa dopo la fatiCosa approvazione da parte del consiglio dei ministri dell’ultimo (per ora) decreto legge sulle misure restrittive anti-Covid. Non ha neanche fatto – come sarebbe stato auspicabile – un appello alla Nazione, analogo a quello del presidente francese Emmanuel Macron al fine di chiarire la posizione del governo nei confronti dei no vax e la strategia per sorreggere una ripresa economica che sta perdendo colpi. Silenzio, al tempo stesso, assordante ed eloquente. Da un lato, su questi temi, la larga maggioranza è molto divisa. Da un altro, – questo è il punto più preoccupante – la sua posizione di guida della maggioranza si è indebolita da quando nella conferenza stampa del 22 dicembre, ha fatto comprendere, senza troppi mezzi termini, di essere ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha tenuto una conferenza stampa dopo la fatiapprovazione da parte del consiglio dei ministri dell’ultimo (per ora) decreto legge sulle misure restrittive anti-Covid. Non ha neanche fatto – come sarebbe stato auspicabile – un appello alla Nazione, analogo a quello del presidente francese Emmanuel Macron al fine di chiarire la posizione delnei confronti dei no vax e la strategia per sorreggere una ripresache sta perdendo colpi. Silenzio, al tempo stesso, assordante ed eloquente. Da un lato, su questi temi, la larga maggioranza è molto divisa. Da un altro, – questo è il punto più preoccupante – la sua posizione di guida della maggioranza si è indebolita da quando nella conferenza stampa del 22 dicembre, ha fatto comprendere, senza troppi mezzi termini, di essere ...

Advertising

ricpuglisi : In effetti la politica economica italiana è da decenni focalizzata sul migliorare le prospettive per i giovani ah no - GramsciAG : RT @Tg3web: Un Europa che agirà unita, sul fronte della pandemia ma anche della politica economica e della difesa militare. Questo il quadr… - Arcturus272 : RT @looking4wd: Comunque vada a finire Nole #Djokovic ha già vinto, perché ha smascherato la totale strumentalità del sistema: la concessio… - Tg3web : Un Europa che agirà unita, sul fronte della pandemia ma anche della politica economica e della difesa militare. Que… - SergioTomat : @marieta99044909 è il principio di realtà applicato alla politica economica -