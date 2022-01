Pnrr - Dal governo 2,2 miliardi alle filiere strategiche: fondi anche per chip e "gigafactory" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niente incentivi nella manovra finanziaria, ma il governo prova a tendere una mano all'automotive attraverso i Contratti di sviluppo. Il Mise, infatti, ha disposto un'integrazione degli stanziamenti previsti nelle legge di Bilancio 2022, portando a 2,2 miliardi i fondi destinati a supportare le filiere strategiche del Paese, tra le quali rientra anche l'industria dell'auto. gigafactory e semiconduttori. Con questa misura, il Mise punta a realizzare almeno 40 nuovi progetti d'investimento su tutto il territorio nazionale nei settori: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Lo strumento utilizzato è quello dei Contratti di sviluppo (dedicati ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niente incentivi nella manovra finanziaria, ma ilprova a tendere una mano all'automotive attraverso i Contratti di sviluppo. Il Mise, infatti, ha disposto un'integrazione degli stanziamenti previsti nelle legge di Bilancio 2022, portando a 2,2destinati a supportare ledel Paese, tra le quali rientral'industria dell'auto.e semiconduttori. Con questa misura, il Mise punta a realizzare almeno 40 nuovi progetti d'investimento su tutto il territorio nazionale nei settori: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Lo strumento utilizzato è quello dei Contratti di sviluppo (dedicati ...

