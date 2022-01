(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’imminente fine settimana aria artica si getterà sul bacino del Mediterraneo generando un vortice ciclonico che piloterà una perturbazione che colpirà principalmente il Centro-Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it avvisa che dopo un venerdì e un sabato contrassegnati da piogge localmente intense al Sud e dal possibile ritorno di banchi di nebbia in Pianura Padana, da domenica le cose cambieranno ancora. Se al Nord torneranno le nebbie in pianura e nevicherà sui confini alpiniin valle, al Centro un’intensa perturbazione alimentata e sospinta da aria fredda, già dal mattino raggiungerà dapprima la Toscana per poi trasferirsi su Umbria, regioni Adriatiche, localmente Lazio e quindi al Sud verso sera. Le precipitazioni risulteranno diffuse e a tratti molto forti con lache scenderà a quote sempre ...

Advertising

StraNotizie : Pioggia, freddo e neve sul weekend: il meteo fino al 10 gennaio - infoitinterno : Maltempo a Roma, con la Befana tornano freddo e pioggia: le previsioni meteo - italiaserait : Pioggia, freddo e neve sul weekend: il meteo fino al 10 gennaio - fisco24_info : Pioggia, freddo e neve sul weekend: il meteo fino al 10 gennaio: Le previsioni del tempo - isabbah : @ptucci2 Freddo e pioggia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia freddo

Adnkronos

Al nord: sole prevalente, clima. Al centro: piovaschi su Abruzzo e Molise, qualche rovescio sulla Sardegna orientale. Al sud: maltempo su Sicilia settentrionale e orientale, in Calabria e ...Al nord: sole prevalente, clima. Al centro: piovaschi su Abruzzo e Molise, qualche rovescio sulla Sardegna orientale. Al sud: maltempo su Sicilia settentrionale e orientale, in Calabria e ...Con il giorno dell’Epifania è iniziata una fase decisamente invernale sull'Italia . Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, mentre una ...Maltempo a Roma, con la Befana tornano freddo e pioggia: le previsioni meteo Maltempo con pioggia, vento e freddo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 6 gennaio, festa d ...