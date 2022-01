Piazzale Alpini, dall’8 gennaio il nuovo hub tamponi: tutti i giorni dalle 9 alle 17 - Le info utili (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo, da sabato 8 gennaio sarà operativo tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 17 senza necessità di prenotazione. Quattro linee, dedicate sia ai cittadini in regime di esenzione, sia a pagamento al prezzo di 15 euro. Ecco le informazioni utili. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo, da sabato 8sarà operativo, domenica compresa,17 senza necessità di prenotazione. Quattro linee, dedicate sia ai cittadini in regime di esenzione, sia a pagamento al prezzo di 15 euro. Ecco lermazioni

Advertising

zazoomblog : Piazzale Alpini dall’8 gennaio il nuovo hub tamponi: tutti i giorni dalle 9 alle 17 - Le info utili - #Piazzale… - socialBGnews : Hub #tamponi nel Piazzale Alpini a #Bergamo - OsaCoop : Continua l'impegno di OSA per far fronte all'aumento dei contagi in Lombardia. A Bergamo la Cooperativa, insieme a… - ComunediBergamo : RT @discoradioIT: #Bergamo: un hub per i #tamponi su piazzale degli Alpini da sabato 8 gennaio, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 17.… - AmoBergamo : #Bergamo Da sabato 8 gennaio apre un nuovo punto per i tamponi rapidi in piazzale Alpini -