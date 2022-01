Perché è difficile che l’Italia raggiunga nel 2050 gli obiettivi della transizione energetica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La discussione sui contenuti, i mezzi e gli strumentisembra talvolta una guerra fra i supporter delle diverse tecnologie che si scambiano numeri come pallottole avvelenate cercando di dimostrarela loro soluzione funziona e invece non funziona quella dell’altro schieramento. Guerra talvolta un po’ surrealei numeri dovrebbero essere numeri e di solito “non mentono”. Con una sola variabile: il tempo che può rendere conveniente ed efficace ciò che oggi non lo è e persino far emergere nuove soluzioni oggi inesistenti. Ma questo lo vedremo fra poco. Cerchiamo intanto di mettere un po’ d’ordine. La parola chiaveè “elettricità”. La seconda è “rinnovabili”. Gli usi finali di energia del mondo contemporaneo ...