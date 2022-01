Luce_news : Pedopornografia, 2021 nero: lievitano i reati di sfruttamento sessuale dei bambini sul web - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Il 2021 della polizia postale, a Prato due grosse indagini sulla pedopornografia ' - NotiziediPrato : Il 2021 della polizia postale, a Prato due grosse indagini sulla pedopornografia [ - Borderline_24 : Adescamento minori online, nel 2021 più reati in #Puglia: oltre duemila casi - TGEUR24 : La polizia postale nel 2021 ha trattato oltre 588 casi di pedopornografia #Online e #revenge porn ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia 2021

Sono cresciuti i reati sul web durante la pandemia, questo è il messaggio lanciato dalla Polizia postale nel suo consuntivo relativo al. Per quanto riguarda il contrasto allaonline, il Centro Nazionale per il Contrasto dellaOnline (Cncpo) ha coordinato 5.515 attività di indagine (+70% rispetto ...Nel, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide ... in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto allaonline, della ...È stato fatto il punto sulla situazione della cyber security in ambito provinciale tra il questore Silvia Burdese e il dirigente della polizia postale dell’Emilia Romagna Geo Ceccaroli. L’incontro, pr ...Il 2021 è stato un anno di grande lavoro per la Polizia postale e delle comunicazioni negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture crit ...