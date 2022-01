Pattinaggio velocità, Europei Heerenven 2022: bronzo per Lollobrigida e azzurri del team pursuit (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due bronzi per l’Italia agli Europei di Heerenven 2022 di Pattinaggio di velocità su pista lunga. Nell’inseguimento maschile a squadre, gli azzurri Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti chiudono con il tempo di 3’43?416, mettendosi alle spalle Polonia (3’47?895) e Bielorussia (3’50?218). L’oro va ai padroni di casa dell’Olanda (Kramer, Bosker, Roest) in 3’37?975, davanti alla Norvegia (Johansson, Engebraten, Pedersen), argento staccata di 94 centesimi dai vincitori. Medaglia di bronzo anche per Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri chiude con il tempo di 4’00?615, precedendo la norvegese Ragne Wiklund (4001?868). Il titolo continentale va sempre all’Olanda, con Irene Schouten che sigla il record della pista in 3’56?623 e chiude ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due bronzi per l’Italia aglidididisu pista lunga. Nell’inseguimento maschile a squadre, gliAndrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti chiudono con il tempo di 3’43?416, mettendosi alle spalle Polonia (3’47?895) e Bielorussia (3’50?218). L’oro va ai padroni di casa dell’Olanda (Kramer, Bosker, Roest) in 3’37?975, davanti alla Norvegia (Johansson, Engebraten, Pedersen), argento staccata di 94 centesimi dai vincitori. Medaglia dianche per Francesca, che nei 3000 metri chiude con il tempo di 4’00?615, precedendo la norvegese Ragne Wiklund (4001?868). Il titolo continentale va sempre all’Olanda, con Irene Schouten che sigla il record della pista in 3’56?623 e chiude ...

