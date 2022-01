Pattinaggio artistico, Europei 2022: i favoriti delle coppie. Mishina-Galliamov sfidano Boikova-Kozlovskii (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come nel singolo femminile, sarà una gara a tutta Russia quella della specialità delle coppie ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, in programma a Tallinn, in Estonia, dal 10 al 16 gennaio 2022. Se non ci saranno delle sorprese a dir poco clamorose, assisteremo infatti a una serrata lotta a tre tra Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, Aleksanra Boikova-Dmtrii Kozlovskii ed Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. Considerando quanto successo ai Campionati Nazionali, saranno le coppie di stanza a San Pietroburgo a tenere le redini della situazione, con capofila proprio i detentori del titolo iridato, Mishina-Galliamov, ormai ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come nel singolo femminile, sarà una gara a tutta Russia quella della specialitàai Campionatidi, in programma a Tallinn, in Estonia, dal 10 al 16 gennaio. Se non ci sarannosorprese a dir poco clamorose, assisteremo infatti a una serrata lotta a tre tra Anastasia-Aleksandr, Aleksanra-Dmtriied Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. Considerando quanto successo ai Campionati Nazionali, saranno ledi stanza a San Pietroburgo a tenere le redini della situazione, con capofila proprio i detentori del titolo iridato,, ormai ...

Advertising

NewWestInn22 : @Pasky973 E per favore, anche un meccanico, un saldatore, un magazziniere(con tutto il rispetto) magari trovarlo lì… - spizzingrillo24 : @nullanullino Pattinaggio artistico facciamo? - emmadelreadahoe : @Valependragon Uff io facevo pattinaggio artistico ma su rotelle quindi sul ghiaccio ok sto in piedi e vado ma non so fare nulla - sghi29 : RT @Radio3tweet: Detroit. 6 gennaio 1994. Vigilia dei campionati nazionali di pattinaggio artistico di figura sul ghiaccio. Nancy Kerrigan… - Radio3tweet : Detroit. 6 gennaio 1994. Vigilia dei campionati nazionali di pattinaggio artistico di figura sul ghiaccio. Nancy Ke… -