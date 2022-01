Paolo Tortora | ecco la Fondazione che ricorda il re del catering

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La famigliaabbraccia un progetto di solidarietà con i ragazzi disabili creando la “e ValentinaEts”. La, nata nel cuore di Napoli da un’idea die Valentina Abbruzzeseha ideato un importantissimo progetto di solidarietà voluto dai proprietari della società di“Ristosan e Valesan”, per creare una scuola di formazione dedicata ai giovani affetti dalla sindrome di Down. I coniugi sono sempre stati vicini alla beneficenza e solidarietà., considerato il “re del”, è scomparso lo scorso 5 settembre a 61 anni dopo aver contratto, per la seconda volta, il Covid-19. “Il ...