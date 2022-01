Pallavolo | Sergio Mattarella alla finale di Coppa Italia | lungo applauso del pubblico Il Capo dello Stato premia le vincitrici – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica come presidente della Repubblica,sceglie ladelladifemminile. Ilche ha seguito il match dalle tribune, èsalutato dal, circa 3000 presenti, da unal termine della partita, ha consegnato nelle mani delle ragazze di Conegliano la. Le venete, trascinate dfuoriclasse Paola Egonu, hanno superato 3-2 in rimonta Novara nelladisputata al palazzettoSport di ...