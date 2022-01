Pagelle Milan-Roma | i voti del CorSport | Maignan decisivo | Tonali domina

Advertising

Milanista_Serio : RT @Sportellate_it: Un Milan imbottito di riserve sforna una prestazione arrembante e annichilisce l'ennesima brutta Roma della stagione.… - infoitsport : Milan-Roma 3-1, le pagelle: Maignan e una notte da Super Mike. Quanti flop per Mourinho - MilanWorldForum : Milan - Roma 3-1. Le pagelle della GDS QUI -) - MilanWorldForum : Milan - Roma 3-1. Le pagelle del CorSera QUI -) - Sportellate_it : Un Milan imbottito di riserve sforna una prestazione arrembante e annichilisce l'ennesima brutta Roma della stagion… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

FragileMAIGNAN 7 Essenziale con il piede destro sul sinistro di Zaniolo. Spettacolare quando vola sul colpo di testa improvviso di Abraham che è in grado di superarlo solo con astuzia. ......30 Piacenza - Vibo Valentia 20:30 Ravenna - Piacenza CALCIO - COPPA ITALIA 21:00- Genoa ... quel calendario spezzatino che 'piace' tanto ai ladri di calciatori Ledi Napoli - Spezia: ...L'ex portiere rossonero Marco Amelia, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la prima parte di stagione di Mike Maigan: "Il Milan aveva Donnarumma, poi è andato via. Ma del suo addio se n'è ...La Roma esce sconfitta da San Siro. Prestazione insufficiente per quasi tutti i calciatori scesi in campo ieri sera. Prestazione da horror di Ibanez, Mancini e Karsdorp. Davanti si salva solo Abraham ...