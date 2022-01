Ora sono i presidi a chiedere la Dad. Ma il governo tira dritto sulla scuola in presenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano pochi giorni al ritorno nelle aule (programmato il 10 gennaio) e già si sollevano dubbi sulla capacità di ripartenza della scuola italiana. Almeno questo è quanto prospettano i presidi. Ieri il capo dei dirigenti scolastici Antonello Giannelli lo ha messo in chiaro, avanzando una proposta alle istituzioni: fino a 3 settimane di didattica a distanza e rifornimenti puntuali di mascherine Ffp2, in modo da avere tempo per far avanzare la campagna vaccinale delle fasce più giovani e consentire un rientro più ordinato. Soprattutto ora che, con più di un milione e mezzo di italiani attualmente positivi, le catene del tracciamento dei contagi sono definitivamente saltate. E tra professori e studenti in quarantena si rischia la paralisi organizzativa. Una proposta non inedita. Prima che il governo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano pochi giorni al ritorno nelle aule (programmato il 10 gennaio) e già si sollevano dubbicapacità di ripartenza dellaitaliana. Almeno questo è quanto prospettano i. Ieri il capo dei dirigenti scolastici Antonello Giannelli lo ha messo in chiaro, avanzando una proposta alle istituzioni: fino a 3 settimane di didattica a distanza e rifornimenti puntuali di mascherine Ffp2, in modo da avere tempo per far avanzare la campagna vaccinale delle fasce più giovani e consentire un rientro più ordinato. Soprattutto ora che, con più di un milione e mezzo di italiani attualmente positivi, le catene del tracciamento dei contagidefinitivamente saltate. E tra professori e studenti in quarantena si rischia la paralisi organizzativa. Una proposta non inedita. Prima che il...

Ora sono i presidi a volere la Dad "Il rientro degli studenti è ingestibile" QUOTIDIANO NAZIONALE Ora sono i presidi a chiedere la Dad. Ma il governo tira dritto sulla scuola in presenza I dirigenti scolastici avanzano la proposta di una didattica a distanza fino a fine gennaio. Il sottosegretario Costa: "Abbiamo preso una decisione chiara. Le nuove regole consentiranno maggior sicure ...

Ultima ora: SCUOLE IN DAD A CAMPOBASSO mentre domani ci sarà il Cdm durante il quale probabilmente verrà presa qualche decisione a riguardo. Ma vediamo quali sono le Regioni che premono per un rinvio del ritorno tra i banchi di scuola.

I dirigenti scolastici avanzano la proposta di una didattica a distanza fino a fine gennaio. Il sottosegretario Costa: "Abbiamo preso una decisione chiara. Le nuove regole consentiranno maggior sicure ...
mentre domani ci sarà il Cdm durante il quale probabilmente verrà presa qualche decisione a riguardo. Ma vediamo quali sono le Regioni che premono per un rinvio del ritorno tra i banchi di scuola.