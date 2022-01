Omicron, rischio 578 morti al giorno in Italia a fine mese: ecco cosa sta succedendo nel mondo e cosa dobbiamo sapere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Picco previsto tra fine gennaio e febbraio: nel mondo previsti 15 mila decessi ogni 24 ore. L’allarme dell’Oms: «La nuova variante colpisce meno i giovani ma uccide lo stesso». Il caso Romania, l’unica Nazione in Europa che non è in rosso e il caso Africa: pochi vaccini eppure pochi morti Leggi su lastampa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Picco previsto tragennaio e febbraio: nelprevisti 15 mila decessi ogni 24 ore. L’allarme dell’Oms: «La nuova variante colpisce meno i giovani ma uccide lo stesso». Il caso Romania, l’unica Nazione in Europa che non è in rosso e il caso Africa: pochi vaccini eppure pochi

Advertising

Corriere : «Con la terza dose il livello di anticorpi neutralizzanti aumenta in modo rivelante (con Pfizer di 25 volte). Un va… - AurelianoStingi : TAKE HOME MESSAGE: 1) Omicron è estremamente contagiosa e leggermente meno virulenta di Delta. 2) più ci vacciniam… - fattoquotidiano : Uk, Omicron ormai dominante, ma rischio di ricovero inferiore almeno del 40% rispetto a Delta: gli studi e i dati s… - nomfup : RT @dariodivico: Covid: nell’epoca del rischio. Ovvero Omicron e la frammentazione della domanda di sicurezza - MRZ1977 : RT @ilfoglio_it: Sileri: 'Dal 15 febbraio i #Novax non potranno fare più nulla. Sull'obbligo agli over 50 nessun compromesso politico. Così… -