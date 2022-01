Omicron | contagiato anche il virologo Massimo Galli | “Sono stato uno schifo Chi dice che è una passeggiata si sbaglia”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Stamattina sto discretamente meglio, mauna schifezza”.ilè risultato positivo al Covid e nel corso della trasmissione Mattino 5, su Canale 5, racconta i giorni più duri della convalescenzaper tornare a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di vaccinarsi e mantenere comportamenti prudentinei contatti con le altre persone, visto che “se qualcunocheè una, per i vecchietti come memale”. “Verosimilmente il 31mbre qualcuno mi ha passato, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone”, ha ...

Massimo Galli positivo al Covid-19 - Corriere : Massimo Galli contagiato dalla variante Omicron: «Sono stato una schifezza, non è una passeggiata»

#Coviìd, il professor #MassimoGallia #Capodanno: "Sono stato una schifezza, è la #". Vaccinato tre volte, "almeno non si crepa. Ma non so come l'ho ...Io non so chi mi haviaggia anche con gli asintomatici'. ' E' cominciato tutto - ricorda Galli - con una notte, saltando nel letto con brividi potenti, poi pizzicore al naso, ho ...Molise Trentino-Alto Adige ...La variante del coronavirus Omicron «è poco patogena e presenta un'attenuazione della malattia», prosegue Vaia, che riporta i risultati di alcuni studi internazionali: «Quasi l'80% dei contagiati da ...