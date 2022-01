Omicron canto del cigno del Covid? Come sta cambiando la narrazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Differente da Delta, più contagiosa ma meno capace di infettare i polmoni, dalla minor patogenicità (ma solo per i vaccinati): sono alcune delle caratteristiche che la comunità scientifica sta associando a Omicron mentre la quarta ondata prosegue la sua corsa in tutto il mondo, facendo segnare ogni giorno nuovi record. In questo scenario della variante è tornata a parlare anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che sebbene sembri “meno grave rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che essa debba essere categorizzata Come lieve: Come le precedenti varianti, causa ricoveri e uccide”. Dunque prudenza da parte dell’Oms (con un monito particolare ai non vaccinati e ai Paesi con bassi tassi di immunizzazione), mentre dal mondo giungono ricerche e lavori scientifici cauti ma confortanti. E si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Differente da Delta, più contagiosa ma meno capace di infettare i polmoni, dalla minor patogenicità (ma solo per i vaccinati): sono alcune delle caratteristiche che la comunità scientifica sta associando amentre la quarta ondata prosegue la sua corsa in tutto il mondo, facendo segnare ogni giorno nuovi record. In questo scenario della variante è tornata a parlare anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che sebbene sembri “meno grave rispetto a Delta, in particolare tra i vaccinati, non significa che essa debba essere categorizzatalieve:le precedenti varianti, causa ricoveri e uccide”. Dunque prudenza da parte dell’Oms (con un monito particolare ai non vaccinati e ai Paesi con bassi tassi di immunizzazione), mentre dal mondo giungono ricerche e lavori scientifici cauti ma confortanti. E si ...

Advertising

TelemiaLaTv : Covid, Sileri: “con Omicron la pandemia è al canto del cigno” - Rog_2 : RT @claudeger55: Sileri: pressione ospedali c'era anche per influenza stagionale. Omicron canto del cigno per virus, sarà endemico. Però in… - claudeger55 : Sileri: pressione ospedali c'era anche per influenza stagionale. Omicron canto del cigno per virus, sarà endemico.… - greygooseonice : @piersileri dice che con #Omicron e #vaccini il #COVID19 è al canto del cigno Fate scorta di farina e lievito - NapoliVertical : Con la variante Omicron il covid sta diventando una barzelletta. Speriamo che sia il canto del cigno di questo viru… -