Oltre 100mila adesioni (in 3 giorni) alla petizione online per chiedere il bonus psicologo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si trattava di un provvedimento talmente razionale da aver ricevuto l’appoggio di tutte le forze che accompagnano la maggioranza a sostegno del governo di Mario Draghi. Tutti i partiti, anche quelli di opposizione. Sembrava essere una misura di sostegno in rampa di lancio, già quantificata a livello economico per quel che riguarda il costo per le casse dello Stato. Poi il nulla. Il bonus psicologo non è stato inserito nella Legge di Bilancio 2022 lasciando tutti esterrefatti, soprattutto dopo due anni di pandemia in cui sono emerse diverse problematiche tra i cittadini nella gestione della crisi sanitaria, anche a livello mentale. Per questo da pochi giorni è stata pubblicata una petizione online per chiedere all’esecutivo di far fede a quell’idea che sarebbe stata apprezzata da tutti. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si trattava di un provvedimento talmente razionale da aver ricevuto l’appoggio di tutte le forze che accompagnano la maggioranza a sostegno del governo di Mario Draghi. Tutti i partiti, anche quelli di opposizione. Sembrava essere una misura di sostegno in rampa di lancio, già quantificata a livello economico per quel che riguarda il costo per le casse dello Stato. Poi il nulla. Ilnon è stato inserito nella Legge di Bilancio 2022 lasciando tutti esterrefatti, soprattutto dopo due anni di pandemia in cui sono emerse diverse problematiche tra i cittadini nella gestione della crisi sanitaria, anche a livello mentale. Per questo da pochiè stata pubblicata unaperall’esecutivo di far fede a quell’idea che sarebbe stata apprezzata da tutti. ...

