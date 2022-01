Olimpiadi Pechino 2022 | il medagliere di OA Sport e tutti i podi 16 allori per l’Italia | Norvegia prima

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca ormai poco più di un mese all’inizio delleInvernali di. Come da tradizione, OAvi offre il suo “virtuale“, coni pronostici ed igara per gara. Secondo la nostra Redazione,migliorerà in maniera piuttosto importante il bottino di medaglie complessivo rispetto a PyeongChang 2018, portandolo da 10 a 16 (il record è di 20 e risale a Lillehammer 1994). Il numero di ori previsti, tuttavia, scenderà di una unità rispetto a quattro anni fa. Per la top10 serviranno realisticamente tra i quattro ed i sei titoli, un obiettivo piuttosto complesso per gli azzurri. Per la vittoria finale lanon dovrebbe incontrare particolari ostacoli.OA ...

RadioItaliaIRIB : Andrea Faia all'IRIB sul boicottaggio diplomatico Usa alle Olimpiadi di Pechino (AUDIO)

Fino al 16 gennaio ci sarà tempo per rientrare fra gli equipaggi qualificati per lee con ... in casa Italia, è stato fatto in funzione della qualificazione ai Giochi di. "Avevamo ...COREA DEL NORD - CINA Pyongyang non parteciperà alleinvernali didel prossimi mese. Il regime di Kim Jong - un ha giustificato la decisione con i rischi per il Covid - 19 e la ...